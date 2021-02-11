У Киргизстані ексмитник заплатив штраф 3 тисячі доларів – після визнання провини в корупції

Колишній заступник начальника митної служби Киргизстану Раїмбек Матраїмов, який потрапив до американського санкційного «списку Магнітського» за участь у незаконному обігу сотень мільйонів доларів, оштрафований трохи більше як на 3 тисячі доларів після визнання провини за звинуваченням у корупції.

Районний суд столиці Киргизстану Бішкека 11 лютого вирішив, що Матраїмов отримає покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Суд врахував, що ексчиновник за завдані незаконною діяльністю збитки заплатив державі 2 мільярди сомів (23,7 мільйона доларів), співпрацював зі слідчими та дав свідчення проти інших високопосадовців.

Після оголошення рішення Матраїмов швидко залишив залу суду, відмовившись від коментарів журналістам.

Матраїмов був затриманий за звинуваченням у корупції в жовтні 2020 року та поміщений під домашній арешт. Тоді влада Киргизстану заявила, що він погодився виплатити компенсацію за заподіяну шкоду. Через кілька днів уряд Киргизстану оголосив економічну амністію особам, засудженим або підозрюваним у економічних злочинах.