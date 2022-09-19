Киргизстан і Таджикистан підписали мирний протокол

Керівники служб національної безпеки Киргизстану та Таджикистану підписали протокол про мирне врегулювання конфлікту між країнами, повідомив у понеділок віцепрем’єр і начальник Державного комітету нацбезпеки Киргизстану Камчібек Ташієв. Він назвав підписання документа ще одним кроком до миру, що поступово відновлюється на кордоні.

Також Ташієв додав, що створена двома сторонами спільна комісія з розслідування нещодавнього збройного нападу на киргизько-таджицькому кордоні продовжить свою роботу 20 вересня.

Тим часом влада Таджикистану відмовилася визнавати Ворух анклавом Киргизстану, повідомив заступник міністра закордонних справ Таджикистану Содік Імомі.

Ворух – це територія Таджикистану, оточена Киргизстаном. Площа анклаву становить 92 квадратні кілометри. Анклав Ворух є однією з головних причин прикордонних конфліктів між Таджикистаном та Киргизстаном. Влада двох країн обговорювала обмін землями для вирішення цих прикордонних суперечок, проте не змогли дійти згоди.

19 вересня у Киргизстані оголосили національну жалобу за громадянами, які загинули на киргизько-таджицькому кордоні. За останніми офіційними даними, 14-17 вересня загинуло щонайменше 59 киргизстанців, з них 40 військовослужбовців, 164 людини були поранені. Понад 140 тисяч людей тимчасово переселили з прикордонних киргизьких сіл у безпечні місця.

МЗС Таджикистану офіційно повідомляло про загибель 41 свого громадянина і більш ніж 100 поранених.

Ситуація на кордоні двох країн різко загострилася 14 вересня. Сторони поклали відповідальність за черговий виток протистояння одна на одну. 16 вересня було досягнуто згоди про припинення вогню. Однак 17 вересня сторони заявили про поновлення стрілянини на кордоні.