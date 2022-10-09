Киргизстан вирішив відмовитися від проведення військових навчань ОДКБ

Міністерство оборони Киргизстану оголосило про скасування на своїй території військових навчань Організації Договору про колективну безпеку, блоку, в якому домінує Москва.

Навчання «Непорушне братство-2022» мали пройти з 10 по 14 жовтня. Причини скасування відомство не назвало.

З 26 вересня по 8 жовтня війська країн ОДКБ вже провели серію навчань у Казахстані: «Взаємодія-2022», «Пошук-2022» та «Ешелон-2022». Далі військовослужбовці, включаючи учасників із Росії та Білорусі, повинні були вирушити до Киргизстану, але тепер повідомляється, що вони повернуться до своїх країн.

Однією з причин скасування навчань, ймовірно, може бути недавній конфлікт на кордоні Киргизстану і Таджикистану, коли під час стрілянини з обох боків загинули кілька десятків людей. Сторони звинуватили одна одну в розв’язанні конфлікту. Після цього деякі депутати киргизького парламенту вимагали усунути армію Таджикистану від спільних навчань.

Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) було створено 1992 року. На даний момент до неї входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Договір передбачає взаємодопомогу у вирішенні конфліктів, боротьбі з наслідками стихійних лих та відбитті зовнішніх загроз, включаючи військові.