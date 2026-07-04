У Кишиневі припинив роботу «Русский дом»

Російський центр науки й культури («Русский дом») у столиці Молдови Кишиневі припинив роботу з 4 липня. Заява про це голови Росспівробітництва Ігоря Чайки оприлюднена на офіційному порталі відомства. У ній йдеться про те, що представник Росспівробітництва працюватиме у складі російського посольства в Молдові.

Через посольство Росспівробітництво, як зазначається, продовжить відбір іноземних студентів на навчання у російських вишах за державними квотами, а також продовжить проведення заходів у сфері міжнародної гуманітарної співпраці. «Впевнені, що у громадян Молдови не згасне інтерес до російської мови, культури, освіти й науки», – йдеться у заяві.

У листопаді парламент Молдови денонсував міжурядову угоду з Росією від 1998 року про створення і функціонування культурних центрів, на підставі якої у Кишиневі у 2009 році був відкритий Російський центр науки і культури.

Це сталося після парламентських виборів, у втручанні в які влада Молдови звинувачувала Росію, взаємного вислання дипломатів і на тлі напруженості навколо Придністров’я.

Нинішня проєвропейська влада Молдови звинувачувала «Русский дом» у підривній діяльності й створенні загрози державній безпеці.

Представляючи на засіданні парламенту пропозицію про денонсацію угоди з Росією, міністр культури Молдови Крістіан Жардан говорив, що російський центр використовується як інструмент просування пропаганди, а не російської культури.