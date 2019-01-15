На Місяці проросло насіння, доставлене китайським місяцеходом

Китайський космічний апарат, що раніше вперше успішно сів на зворотному боці Місяця, здійснив перший в історії людства біологічний експеримент на місячній поверхні. Доставлене на Місяць насіння бавовнику проросло, повідомило Центральне телебачення Китаю.

За повідомленням, це перше насіння, яке проросло на Місяці після таких випробувань довкілля, як низька гравітація, сильна радіація і велика різниця температур.

Раніше вплив місячних умов, зокрема радіації, на живі організми вже вивчали американські астронавти під час місії «Аполлона-17» в 1972 році. Тоді, крім насіння і бактерій, на Місяць доправили контейнер з сумчастими мишами.

Про те, що безпілотний китайський місяцехід приземлився на темному боці Місяця, 3 січня повідомили державні телеканали Китаю CCTV і CGTN. За цими даними, супутник Chang'e-4 («Чан'е-4») здійснив необхідні маневри й успішно приземлився, зробивши Китай першою країною, яка висадила об’єкт на віддаленому від Землі боці Місяця.

Попередник Chang'e-4, космічний апарат Чан'е-3 в грудні 2013 року був першим, який висадився на Місяць з 1976 року. Але технічні труднощі змусили той місяцехід припинити пересування приблизно через місяць.

Сполучені Штати, Індія, Японія і Росія також мають плани відправити місяцеходи на супутник Землі в найближчому майбутньому.

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року. Жодна з цих місій не відвідала віддалений бік Місяця.