Правозахисники: поліція Китаю має понад 100 відділень за кордоном

Поліція Китаю має понад 100 відділень за кордоном, переважно у країнах Європи й Африки, повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на доповідь правозахисної організації Safeguard Defenders, яка базується на Мадриді.

За повідомленням, вони займаються стеженням за китайськими громадянами, які живуть у цих країнах, і в деяких випадках їх переслідуванням і поверненням на батьківщину.

У доповіді стверджується, що мережа поліцейських представництв, що діє на основі двосторонніх договорів Китаю з іншими країнами, функціонує щонайменше у 53 державах світу. У вересні Safeguard Defenders заявляла про 54 такі представництва; у новій доповіді до них додалося ще 48.

Як стверджують правозахисники, через свої закордонні відділення поліція Китаю чинить тиск на китайських громадян, які живуть за кордоном, і змушує їх повернутися на батьківщину. За даними Safeguard Defenders, поліцейські використовують шантаж і погрози родичам осіб, які їх цікавлять. Правозахисники повідомляють про щонайменше три випадки насильницького повернення до Китаю його громадян: із Франції, Сербії та Іспанії.

Офіційний Пекін не заперечує наявності своїх поліцейських підрозділів у різних країнах світу, але стверджує, що вони займаються виключно допомогою китайцям, які проживають за кордоном – наприклад, в оформленні нових документів і продовженні старих, таких як права водія.

Представник китайського МЗС Ван Веньбін заявив, що це не поліцейські відділення, а «сервісні центри», утворені у зв’язку з пандемією Covid-19 для обслуговування громадян Китаю, які не мають можливості приїхати на батьківщину, щоб вирішити свої бюрократичні проблеми. Також китайське відомство стверджувало, що в цих організаціях працюють волонтери – проте Safeguard Defenders публікує копію договору про працевлаштування у подібний відділ поліції на три роки.