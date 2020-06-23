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23 червня 2020, Київ 15:43
Новини | Міжнародні

Пекін погрожує США «адекватною відповіддю» на рішення перекласифікувати чотири китайські ЗМІ

Державний департамент США вирішив вважати ще чотири китайські ЗМІ «іноземними місіями»

Пекін погрожує США «адекватною відповіддю» на рішення перекласифікувати чотири китайські державні ЗМІ.

«Ми наполегливо закликаємо Сполучені Штати відмовитися від менталітету часів Холодної війни та ідеологічної упередженості. В іншому випадку Китай не матиме вибору й надасть адекватну відповідь», – заявило Міністерство закордонних справ Китаю.

Державний департамент вирішив вважати China Central Television, China News Service, People's Daily та Global Times «іноземними місіями», а не «засобами масової інформації». У лютому таке ж рішення ухвалили щодо ще п’ятьох китайських ЗМІ – Xinhua, China Global Television Network, China Radio International, американської версії газети People's Daily та англомовної газети China Daily.

Організації повинні розповідати Державному департаменту деталі про своїх співробітників у США та про пов’язані з нерухомістю транзакції.

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