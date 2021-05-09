Уламки китайської ракети впали в Аравійське море

Уламки китайської ракети впали в незаселеній частині Аравійського моря біля острівної держави Мальдіви на початку доби 9 травня, повідомило космічне агентство Китаю.

Неконтрольоване повернення ракети на Землю викликало побоювання, що уламки 18-тонного об’єкта можуть впасти на населений пункт.

Управління космічної інженерії Китаю заявило, що уламки ракети приземлилися на довготі 72,47 градуса на схід, широті 2,65 градуса на північ. Ці координати визначають місце катастрофи ракети на захід від Мальдівів.

За повідомленням, більша частина ракети розпалася і була зруйнована під час повторного входження в атмосферу Землі.

29 квітня важка ракета-носій Long March 5B вивела на орбіту базовий модуль нової китайської станції.