Військові моряки Китаю та Росії провели спільне патрулювання в Тихому океані

У західній частині Тихого океану вперше відбулося спільне патрулювання бойових кораблів ВМФ Росії та ВМС Китаю. Як повідомило міністерство оборони Росії, спільне патрулювання тривало з 17 до 23 жовтня десятьма кораблями, по п’ять від кожної сторони. За цей час кораблі двох країн пропливли понад 3 тисячі кілометрів.

Російські і китайські моряки відпрацювали спільне тактичне маневрування та провели кілька тренувань. Зокрема, як зазначає видання «Коммерсант», угруповання кораблів вперше перетнуло Сангарську протоку між японськими островами Хонсю і Хоккайдо.

Завданнями патрулювання Міністерство оборони називає демонстрацію прапорів Росії та Китаю, «підтримання миру і стабільності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні».

У серпні Росія та Китай провели спільні військові навчання на китайському полігоні Цінтунся. У них брало участь 10 тисяч російських і китайських військовослужбовців, 200 одиниць бронетехніки, близько 100 артилерійських гармат, літаки і вертольоти.