Китай каже, що не постачає зброю Ірану – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін у листі повідомив йому, що Пекін не постачає зброю Ірану.



«Я написав йому [Сі] листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому сказав, що, по суті, він цього не робить», – сказав Трамп, який має зустрітися з Сі наступного місяця, в інтерв’ю Fox News, яке відбулося 13 квітня та вийшло в ефір 15 квітня.

В інтерв’ю президент США сказав, що вважає, що війна «дуже близька до завершення», хоча він не уточнив деталей.

Раніше CNN повідомляв із посиланням на джерела в американській розвідці, що Китай начебто готується поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони вже найближчими тижнями.



