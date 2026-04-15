FT: Іран придбав китайський шпигунський супутник для спостереження за базами США

Іран таємно придбав шпигунський супутник китайського виробництва, що надало йому нові можливості для спостереження та потенційного націлювання на американські військові бази на Близькому Сході, повідомляє Financial Times.

Видання, посилаючись на витік іранських військових документів, повідомляє, що Корпус вартових ісламської революції отримав супутник TEE-01B у 2024 році та використовував його для відстеження баз у Саудівській Аравії, Йорданії, Бахрейні, Іраку та інших країнах, отримуючи знімки приблизно в той час, коли відбувалися ракетні та дронові удари.

Висока роздільна здатність супутника є значним вдосконаленням порівняно з іранськими системами. Аналітики зазначають, що доступ до наземних станцій, які експлуатуються Китаєм, дозволяє Ірану керувати супутником у всьому світі, що ускладнює спроби його знешкодження.

Агентство Reuters повідомило, що не змогло самостійно перевірити цю інформацію, офіційні особи у Вашингтоні та Пекіні відмовилися коментувати це.

Китайське посольство у Вашингтоні заявило, що відкидає «поширення дезінформації щодо Китаю». У Білому домі зазначили, що президент США Дональд Трамп раніше попереджав Китай про наслідки у разі постачання Ірану систем ППО, але не прокоментували інформацію про супутника.

Після початку 28 лютого військової операції США й Ізраїлю Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, що з’єднує Перську затоку зі світовим океаном. Протока має стратегічне значення, оскільки через неї йдуть постачання нафти з нафтовидобувних країн Перської затоки на світовий ринок. Блокування руху суден Ормузькою протокою стало одним із головних факторів різкого зростання світових цін на енергоносії.

Китай і Росія під час голосування на засіданні Ради безпеки ООН 7 квітня наклали вето на резолюцію Бахрейну, яка передбачала заохочення країн до координації захисту комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Раніше, у березні, Рада безпеки ООН засудила удари Ірану по країнах Перської затоки, водночас Росія й Китай утрималися під час голосування.



