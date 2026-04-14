Лавров відвідує Пекін на тлі активізації Китаєм дипломатичних зусиль щодо війни в Ірані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Пекіна у той час, як Китай активізував дипломатичні зусилля щодо війни в Ірані на тлі блокади США суден, що заходять до іранських портів.

Очікується, що Лавров проведе переговори з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї під час свого візиту 14-15 квітня, під час якого йтиметься про війни в Ірані й Україні, а також поглиблення зв’язків між Пекіном і Москвою, повідомляє МЗС Росії.

«Очікується ґрунтовний обмін думками щодо низки «гарячих тем» і регіональних питань, включаючи українську кризу і ситуацію на Близькому Сході», – йдеться в повідомленні. У МЗС Росії додали, що під час візиту також буде обговорюватися китайсько-російська співпраця в рамках багатосторонніх організацій, таких як Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, БРІКС, «Група 20», Шанхайська організація співпраці (ШОС) і Організація Об’єднаних Націй.

Візит Лаврова до Китаю відбувається після того, як на мирних переговорах в Ісламабаді між США й Іраном не змогли досягти угоди, що спонукало президента США Дональда Трампа оголосити про блокаду суден, які заходять в іранські порти під час транзиту Ормузькою протокою, стратегічно важливим пунктом для світових енергетичних поставок. Міністерство закордонних справ Китаю назвало цей крок «небезпечним і безвідповідальним» під час пресконференції 14 квітня.

Візит також відбувається на тлі прагнення китайського лідера Сі Цзіньпіна відігравати більш помітну роль у дипломатії щодо війни на Близькому Сході у той час, як напруженість між Тегераном і Вашингтоном зростає.