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Китай: протести через коронавірусні обмеження поширились на Шанхай

Протест у Шанхаї, 27 листопада 2022 року

Протести через великі коронавірусні обмеження у Китаї поширилися на більше міст, у тому числі на фінансовий центр Шанхай вранці 27 листопада – майже через три роки після початку пандемії з новою хвилею гніву, викликаною смертоносною пожежею на крайньому заході країни.

Пожежа 24 листопада, у результаті якої загинуло 10 людей у багатоповерхівці в Урумчі, столиці регіону Сіньцзян, викликала негативну суспільну реакцію, оскільки багато користувачів Інтернету припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково заблокована, що міська влада заперечує.

У Шанхаї вшанували жертв пожежі в Урумчі, 26 листопада 2022 року
У Шанхаї вшанували жертв пожежі в Урумчі, 26 листопада 2022 року

Пожежа та заперечення влади, що заходи, пов’язані з COVID-19, завадили втечі та порятунку, викликали безпрецедентну хвилю громадянської непокори в материковому Китаї відтоді, як Сі Цзіньпін прийшов до влади десять років тому.

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