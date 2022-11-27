Китай: протести через коронавірусні обмеження поширились на Шанхай

Протести через великі коронавірусні обмеження у Китаї поширилися на більше міст, у тому числі на фінансовий центр Шанхай вранці 27 листопада – майже через три роки після початку пандемії з новою хвилею гніву, викликаною смертоносною пожежею на крайньому заході країни.

Пожежа 24 листопада, у результаті якої загинуло 10 людей у багатоповерхівці в Урумчі, столиці регіону Сіньцзян, викликала негативну суспільну реакцію, оскільки багато користувачів Інтернету припустили, що мешканці не змогли вчасно втекти, оскільки будівля була частково заблокована, що міська влада заперечує.

Пожежа та заперечення влади, що заходи, пов’язані з COVID-19, завадили втечі та порятунку, викликали безпрецедентну хвилю громадянської непокори в материковому Китаї відтоді, як Сі Цзіньпін прийшов до влади десять років тому.