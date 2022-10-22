З’їзд Комуністичної партії Китаю зміцнив владу Сі Цзіньпіна

Комуністична партія Китаю 22 жовтня підтримала «ключову позицію» президента Сі Цзіньпіна в керівництві країни, фактично дозволивши йому отримати безпрецедентний третій термін при владі.

Тижневий з’їзд партії в Пекіні схвалив масштабні перестановки, в результаті яких низка високопосадовців, в тому числі прем’єр Лі Кецян, пішли у відставку. Це дозволить Сі призначити нових союзників.

Здебільшого офіційний з’їзд із 2300 членів партії проводиться кожні п’ять років у Домі Народних зборів у столиці.

Читайте також: У МЗС України відповіли колегам з Китаю щодо ударів РФ: вдавати, що нічого не відбувається, «некоректно»

Делегати схвалили заклик, який зобов’язує всіх членів партії «підтримувати ключову позицію товариша Сі Цзіньпіна в Центральному комітеті партії та в партії загалом».

Незадовго до церемонії закриття з’їзду було обрано новий Центральний комітет із приблизно 200 високопоставлених партійних посадових осіб. Судячи зі списку посадових осіб новообраного ЦК, четверо із семи членів Регламентного комітету партії – верхівки влади – підуть у відставку.

Серед них – чинний прем’єр-міністр Лі Кецян, а також інші члени постійного комітету Політбюро Ван Ян, якого вважали можливим наступником Лі, Хань Чжень і Лі Чжаньшу.

Делегати також закріпили в статуті партії незгоду із незалежністю Тайваню.

Читайте також: МЗС Китаю про війну в Україні: потрібно проявляти «спокій і стриманість», підтримувати дипломатію

Тепер Сі Цзіньпіна майже напевно знову призначать генеральним секретарем 23 жовтня, незабаром після першого засідання нового ЦК. Це дозволить йому легко отримати третій термін президентства Китаю, про що має бути оголошено під час щорічних законодавчих сесій уряду в березні.

Сі Цзіньпін скасував обмеження на два президентські терміни в 2018 році, відкривши собі шлях до безстрокового правління. Відтак з’їзд фактично зміцнив позицію Сі як найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.