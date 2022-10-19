У МЗС України відповіли колегам з Китаю щодо ударів РФ: вдавати, що нічого не відбувається, «некоректно»

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що з боку китайських колег «некоректно» вдавати, що масованих обстрілів із боку Росії по території України немає.

«Речник МЗС Китаю стверджує, що він нічого не знає про атаку російських дронів на Київ. Мені важко уявити, що посол Китаю, який перебуває в Україні, не інформує свій уряд про атаки на українську столицю. Наше посольство в Пекіні також регулярно надсилає в китайське зовнішньополітичне відомство інформацію про злочини Росії в Україні. Вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно», – заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Київ очікує «більш проактивної ролі Китаю» як постійного члена Ради безпеки ООН.

«Не може бути компромісів чи політичних нюансів, коли мова йде про засудження варварських злочинів проти цивільного населення», – наголосив Ніколенко.

Раніше сьогодні в Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що для деескалації ситуації в Україні потрібно проявляти «спокій і стриманість» та підтримувати всі дипломатичні зусилля.

Під час брифінгу журналіст попросив речника МЗС КНР Ван Веньбіня прокоментувати останні російські атаки на Київ, проте речник МЗС заявив, що він про них «не знає». У своєму коментарі війну РФ проти України він назвав «кризою в Україні», а позицію Китаю щодо неї «послідовною та чіткою».

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї. За словами міністра, його колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок».



Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, цілячи при цьому у житлові будинки й інші цивільні об’єкти і вбиваючи цивільних людей. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

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