МЗС Китаю про війну в Україні: потрібно проявляти «спокій і стриманість», підтримувати дипломатію

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що для деескалації ситуації в Україні потрібно проявляти «спокій і стриманість» та підтримувати всі дипломатичні зусилля. Про це під час брифінгу заявив речник МЗС КНР Ван Веньбінь.



Журналіст попросив його прокоментувати останні російські атаки на Київ, проте речник МЗС заявив, що він про «не знає». У своєму коментарі війну РФ проти України він назвав «кризою в Україні», а позицію Китаю щодо неї «послідовною та чіткою».



«Я не знаю про те, що ви згадали. Позиція Китаю щодо українського питання є послідовною та чіткою. За нинішніх обставин усі зацікавлені сторони повинні проявляти спокій і стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи в Україні, для спільної деескалації ситуації», – відповів він на запитання журналіста щодо останньої атаки безпілотників на Київ.

У вересні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Нью-Йорку з держрадником і головою МЗС Китаю Ваном Ї. За словами міністра, його колега підтвердив повагу Китаю до суверенітету й територіальної цілісності України, як і те, що сила не має бути засобом вирішення суперечок».



Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

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Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України, зокрема Києва. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, вони атакували місто з південного напрямку. Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей.