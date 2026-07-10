Китай вперше успішно запустив багаторазову ракету

Китай уперше успішно повернув перший ступінь ракети-носія Long March-10B («Чанчжен-10Б»), повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки та техніки (CASC).



Ракета стартувала 10 липня о 12:15 за місцевим часом із острова Хайнань.

Приблизно через шість хвилин після відокремлення від другого ступеня прискорювач виконав керований вертикальний спуск і був спійманий спеціальною сіткою на плавучій платформі.



Традиційно ракети вважаються одноразовими: після відділення їхні ступені руйнуються під час падіння. Повторне використання першого ступеня дозволяє значно знизити вартість запусків супутників та космічних місій.



Long March-10B здатна виводити на низьку навколоземну орбіту щонайменше 16 тонн корисного навантаження. За характеристиками ракету порівнюють із Falcon 9 компанії SpaceX, але китайська система посадки відрізняється: замість автономної посадки на платформу або наземний майданчик прискорювач захоплюється спеціальною сіткою за допомогою встановлених на ньому гаків.

Першу спробу повернути багаторазовий ступінь було здійснено Китаєм у лютому 2026 року з використанням ракети Long March-10A. Тоді прискорювач виконав кероване зниження та приводнився поруч із платформою, але не був повернутий.

Технологію багаторазових орбітальних ракет першою успішно реалізувала компанія Ілона Маска SpaceX, посадивши Falcon 9 після орбітального польоту у грудні 2015 року. У листопаді 2025 року аналогічного результату досягла компанія засновника Amazon Джеффа Безоса Blue Origin з ракетою New Glenn.

Після повідомлення про успішне випробування акції китайських космічних компаній зросли – папери China Spacesat та China Satellite Communications подорожчали на максимальні дозволені біржею 10%.



