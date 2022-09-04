Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

На тлі війни в Україні голова парламенту Китаю відвідає Росію

Китай відмовився критикувати війну Росії в Україні і засудив санкції Заходу проти Москви

Голова китайського парламенту Лі Чжаньшу відвідає Росію цього місяця для участі в сьомому Східному економічному форумі, повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

За даними агенції, до Росії він прибуде на запрошення голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна.

Китайський високопосадовець здійснить офіційні візити до Росії, Монголії, Непалу та Південної Кореї 7-17 вересня.

Читайте також: Росія почала масштабні військові навчання з Китаєм, Індією та іншими країнами

Китай відкрито відмовився критикувати війну Росії в Україні, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в провокаціях Москви, і засудив санкції Заходу, накладені на Москву.

Сам Пекін ухилився від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG