На тлі війни в Україні голова парламенту Китаю відвідає Росію

Голова китайського парламенту Лі Чжаньшу відвідає Росію цього місяця для участі в сьомому Східному економічному форумі, повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhua.

За даними агенції, до Росії він прибуде на запрошення голови російської Держдуми В'ячеслава Володіна.

Китайський високопосадовець здійснить офіційні візити до Росії, Монголії, Непалу та Південної Кореї 7-17 вересня.

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Китай відкрито відмовився критикувати війну Росії в Україні, звинувативши Сполучені Штати та НАТО в провокаціях Москви, і засудив санкції Заходу, накладені на Москву.

Сам Пекін ухилився від запровадження санкцій у відповідь на війну Росії проти України.