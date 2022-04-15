Китай влаштував військові навчання у відповідь на візит делегації США до Тайваню

Китай вирішив провести комплексні військові навчання навколо Тайваню у відповідь на відвідини острова конгресменами США, заявило 15 квітня Міноборони КНР.

Згідно з повідомленням, Пекін вважає візит представників Вашингтона на острів «навмисною провокацією», яка підриває відносини Китаю та США та створює напруженість у Тайванській протоці.

Китайське Міноборони зазначило, що конгресмени надсилають «неправильні сигнали» керівництву острова, хоча раніше Вашингтон обіцяв не підтримувати незалежність регіону.

МЗС Китаю заявило, що США мають припинити всі офіційні контакти з владою острова.

Шість американських конгресменів прибули до Тайваню 14 квітня. У планах делегації – зустріч із лідером Тайваню.

Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Пекін незалежність острова не визнає і вважає його провінцією. Адміністративний статус регіону не врегульований.

Вашингтон не має відносин з владою Тайваню, але між ними з 1979 року діє закон, згідно з яким США можуть постачати в регіон зброю для захисту. При цьому американська влада підтримує позицію Пекіна про один китайський уряд.