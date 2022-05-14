Китайські кораблі увійшли до зони спірних японських островів – ЗМІ

Чотири кораблі берегової охорони Китаю увійшли до зони островів Сенкаку, що контролюються Японією. Про це повідомляють японські ЗМІ.



Берегова охорона Японії направила китайським кораблям кілька попереджень із вимогою покинути зону. Приблизно за півтори години кораблі один за одним залишили територіальні води, які Токіо вважає своїми.



Сенкаку – безлюдний архіпелаг у Східно-Китайському морі, приблизно за 170 кілометрів на північний схід від Тайваню. Острови відносяться до японської префектури Окінава, але на території претендують континентальний Китай та Тайвань.



Архіпелаг відійшов до Японії в 1895 разом із Тайванем після перемоги над Китаєм. Після Другої світової війни острови перейшли під контроль США, а потім були передані Японії. Токіо відмовився від прав на Тайвань, тому Пекін вважає, що Японія має повернути Китаю та Сенкаку.



Після масштабного військового вторгнення Росії на територію України США, країни Заходу та Японія стали висловлювати побоювання, що Китай застосує російський сценарій для врегулювання суперечок із Тайванем. Острів оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році під час громадянської війни. Пекін незалежність острова не визнає і вважає його провінцією. Адміністративний статус регіону неврегульовано.



Японська префектура Окінава на цьому фоні заявляла, що побоюється бути втягнутою у можливий територіальний конфлікт Китаю з Тайванем.