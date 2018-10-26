Китайські мільярдери у 2017 році продемонстрували рекордне збільшення статків – дослідження

У 2017 році китайські мільярдери збільшили свої статки на рекордні 1,4 трильйона доларів, йдеться в дослідженні компаній UBS та PricewaterhouseCoopers (PwC).

Згідно з даними звіту, у 2017 році кількість китайських мільярдерів зросла до 373 із 318 у 2016 році. Більшість із них представляють індустрії технологій та ретейлу.

При цьому минулоріч мільярдерами стали 89 китайських підприємців, що майже втричі більше, ніж у Сполучених Штатах Америки та в EMEA (регіон Європи, Близького Сходу та Африки).

Дослідники виявили, що підприємці з Азії й особливо з китайського міста Шеньчжень зараз кидають виклик традиційному домінуванню США в підприємництві у сфері технологій.