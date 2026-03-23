Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У КМДА розповіли, коли в столиці завершиться опалювальний сезон

Рішення було схвалене із урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності «раціонального використання енергоносіїв»
Рішення було схвалене із урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності «раціонального використання енергоносіїв»

У Києві з 24 березня завершується опалювальний сезон, йдеться у повідомленні міської державної адміністрації (КМДА).

У відомстві кажуть, що відповідне рішення було схвалене із урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності «раціонального використання енергоносіїв».

«Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня», – зазначили у відомстві.

Водночас заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.


Форум

XS
SM
MD
LG