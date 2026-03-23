У КМДА розповіли, коли в столиці завершиться опалювальний сезон

У Києві з 24 березня завершується опалювальний сезон, йдеться у повідомленні міської державної адміністрації (КМДА).

У відомстві кажуть, що відповідне рішення було схвалене із урахуванням погодних умов, прогнозованого потепління та необхідності «раціонального використання енергоносіїв».

«Завершення опалення дасть змогу жителям уникнути зайвих нарахувань за послугу в період підвищення температури повітря. Відключення житлових будинків розпочнеться вже з 24 березня», – зазначили у відомстві.

Водночас заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки – відключатимуть за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. На її розгортання та на завершення роботи потрібно близько тижня.



