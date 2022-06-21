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Від завтра у Києві на Південному мосту закривають рух для приватного транспорту – КМДА

У КМДА закликали водіїв з «розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь». Фото ілюстративне

У Києві з 22 червня буде закрито рух Південним мостом для приватного транспорту, повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація.

«Із 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту. Рух Південним мостом буде дозволено тільки для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками», – йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали водіїв з «розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь».

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