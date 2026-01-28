У КМДА прокоментували інформацію про жінку, яка нібито замерзла у квартирі на Подолі

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності.



КМДА з посиланням на офіційний висновок судово-медичної експертизи пише, що причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.

Поліція Києва також заперечує інформацію про загибель жінки через переохолодження у квартирі на Подолі.

За даними правоохоронців, подія відбулась близько двох тижнів тому, тоді надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху.



«Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу. Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця», – йдеться у повідомленні.



Раніше видання «Нова газета Європа», створене журналістами російської «Нової газети», заявили, що киянка, яка нібито пережила Голокост, «померла від Холодомору на Подолі, в багатоквартирному будинку на вулиці Почайнинській». Це повідомлення почали активно поширювати в соцмережах.



