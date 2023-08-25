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У Печерському районі Києва ліквідували пожежу, постраждала одна людина – Кличко

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Близько 16:00 Кличко повідомив, що пожежу ліквідували, постраждала 21-річна дівчина

У Києві на Печерську горить триповерховий житловий будинок, відбувається евакуація мешканців будинку, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв», – написав він у телеграмі.

Близько 16:00 Кличко повідомив, що пожежу ліквідували. Одній постраждалій – 21-річній дівчині – медики надали допомогу на місці.

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