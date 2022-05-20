Влада відреагувала на інформацію про звуки вибухів у Києві

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник відреагував на повідомлення про звуки вибухів в Києві.

«Наразі в місті жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано, дійсно, спрацювали сили ППО. Зараз в місті все більш-менш спокійно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Сьогодні вранці близько 8:00 у столиці України було оголошено повітряну тривогу. Після цього деякі канали у телеграмі повідомили, що у Києві чутно звуки вибухів. Було припущення, що спрацювали сили ППО.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».