На вʼїзді в Київ у водія виявили зброю, споряджені магазини та патрони різного калібру – ДПСУ

На в'їзді в Київ у водія виявили зброю, споряджені магазини та патрони, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Під час огляду його авто прикордонники виявили гладкоствольну зброю, три споряджені магазини, один пустий та патрони калібру 5,45, 7,62 та 308. Із собою чоловік мав посвідчення мисливця, але воно йому не належало», – йдеться у повідомленні.



У ДПСУ зауважують, що жодних дозвільних документів на зброю та документів, що підтверджують його приналежність до військового формування, чоловік не мав.

Зброю та боєприпаси вилучили та передали співробітникам Нацполіції.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії на в'їзді в Київ діє контрольно-пропускний режим. Військові перевіряють документи водіїв і пасажирів, проводять огляд транспорту.