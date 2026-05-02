У Києві стався конфлікт між водіями, один із них влаштував стрілянину – поліція

У Києві в Голосіївському районі один з водіїв під час дорожнього руху влаштував стрілянину, повідомляє столична поліція у телеграмі.

Попередньо встановлено, що під час дорожнього руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета.

Постраждалих внаслідок події немає.

«З обома учасниками спілкуються правоохоронці. Встановлюються обставини стрілянини. Вирішується правова кваліфікація події», – уточнили правоохоронці.

В Україні гостро реагують на повідомлення про стрілянину після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину, вбивши загалом сімох людей.