Президентка Єврокомісії завтра відвідає Київ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ 15 липня, повідомив речник Єврокомісії Олоф Гіллна брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.
Через безпекові причини деталей програми візиту не повідомляють.
Востаннє президентка Європейської комісії відвідувала Київ 24 лютого 2026 року. Цей візит відбувся у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Водночас після того Урсула фон дер Ляєн неодноразово зустрічалася з українськими високопосадовцями, зокрема президентом України Володимиром Зеленським.
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