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Новини | Політика

Президентка Єврокомісії завтра відвідає Київ

Востаннє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 24 лютого 2026 року. Архівне фото
Востаннє президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідувала Київ 24 лютого 2026 року. Архівне фото

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ 15 липня, повідомив речник Єврокомісії Олоф Гіллна брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Через безпекові причини деталей програми візиту не повідомляють.

Востаннє президентка Європейської комісії відвідувала Київ 24 лютого 2026 року. Цей візит відбувся у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Водночас після того Урсула фон дер Ляєн неодноразово зустрічалася з українськими високопосадовцями, зокрема президентом України Володимиром Зеленським.

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    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


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