Рятувальники ліквідували пожежу на Київщині, постраждав чоловік – ДСНС

Ввечері в неділю, 22 березня, рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі в Київській області, йдеться у повідомленні ДСНС.

«О 18:40 ліквідовано пожежу в складській будівлі на площі 5500 кв.м. Також сталося займання трав’яного настилу на прилеглій території – пожежу на площі 1 га ліквідовано», – зазначили у відомстві.

Також відомо, що загиблих внаслідок пожежі немає, але один чоловік звернувся за медичною допомогою. Причини пожежі встановлюються.

Раніше, 22 березня, у Київській області у селі Погреби спалахнула пожежа у складській будівлі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій столиці (ДСНС).

«У мережі поширюється інформація про нібито масштабну пожежу в Києві. Інформуємо: рятувальники столиці наразі залучені до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області. Від ДСНС Києва до гасіння залучена пожежна техніка та особовий склад», – розповіли рятувальники і закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.

Згодом у КМДА уточнили, що в Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею в Київській області

«До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². До ліквідації пожежі залучені рятувальники Києва та області. Також чергують медики», – зазначили у відомстві.

Речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан сказала Радіо Свобода, що горить складське приміщення. Поранених та загиблих немає. З тривогою пожежа не повʼязана.