Віртуальний «Ланцюг Соборності» об’єднує Київ і Сімферополь. Джамала і Людмила Денісова теж долучились

Близько 16 тисяч українців із нагоди Дня Соборності вже долучилися до акції «Ланцюг Соборності». Це інтерактивна акція, що з’єднує Київ і Сімферополь.

Щоб долучитися до «Ланцюга Соборності», слід авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі. Онлайн-ланцюг формується з аватарок учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів.

Відправна точка – Софійська площа у Києві, кінцева – парк Тараса Шевченка у Сімферополі.

Наразі ланцюг вже пройшов через Запоріжжя, і рухається в бік Мелітополя.

До живого ланцюга вже приєдналась співачка, переможниця «Євробачення» Джамала.

Долучилась також уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Традиційно з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР українці вишиковуюються у живий ланцюг. Утім, цьогоріч є лише віртуальна акція, що більш відповідає карантинним обмеженням, пов'язаним із COVID-19.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.

День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.