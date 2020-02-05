У Латвії й Естонії пройшли обшуки в компанії, яка транслює російськомовні телеканали

У Латвії й Естонії 4 лютого відбулися обшуки в офісах компанії «Балтійський медіа альянс» (Baltijas mediju alianse), повідомляє телеканал «Настоящее время».

Ця компанія транслює на території Латвії й Естонії близько 25 телеканалів, включаючи російськомовні: Перший балтійський канал (Pirmais Baltijas Kanāls), Перший балтійський музичний канал (Pirmais Baltijas muzikālais kanāls) і «Рен-ТВ Балтика» (Ren TV Baltic).

Слідчі заходи проводила латвійська Служба державної безпеки у справі про можливе порушення міжнародних санкцій за попередньою домовленістю, повідомляється на сайті відомства. У Таллінні обшуки пройшли спільно з Поліцією безпеки Естонії.

«Отримана в ході розслідування інформація дозволяє підозрювати, що група осіб за попередньою змовою забезпечила доступ до фінансових і господарських ресурсів у великих обсягах особі, проти якої введені санкції ЄС за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України», – зазначає Служба держбезпеки Латвії.

Зараз у статусі підозрюваних перебувають дві людини. Delfi й агентство LETA повідомляють, що одним із них є співвласник і голова правління Baltijas mediju alianse Олег Солодов, але це поки що офіційно не підтверджено.

Солодов – громадянин Латвії, йому належать 50% капіталу компанії, а решта 50%, за даними Firmas.lv, належать росіянину Олексію Плясунову. Солодов є головою правління Baltijas mediju alianse з її заснування в 2007 році, Плясунов є членом правління.

Ще кілька людей мають статус осіб, щодо яких розпочато кримінальний процес, повідомили у Службі держбезпеки Латвії.