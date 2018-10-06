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07 Жовтень 2018, Київ 01:43
Новини | Міжнародні

На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія – екзит-поли

Голосування на парламентських виборах у Латвії, 6 жовтня 2018 року

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На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія «Згода», свідчать дані екзит-полів.

Зокрема, за інформацією одного з опитувань, за цю політичну силу проголосували 19,4% виборців.

На другому місці йде популістська партія KPV LV («Кому належить держава?») із 14,4%, на третьому «Союз зелених і селян» (СЗК) прем’єр-міністра Маріса Кучинскіса (13,2%).

На попередніх виборах партія «Згода» отримала більшість місць у парламенті, але урядову коаліцію сформували проєвропейські партії.

Латвія є членом Європейського союзу та НАТО, має 270-кілометровий кордон з Росією та значну меншину етнічних росіян (близько 25%).

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