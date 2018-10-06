На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія – екзит-поли

На парламентських виборах у Латвії перемагає проросійська партія «Згода», свідчать дані екзит-полів.

Зокрема, за інформацією одного з опитувань, за цю політичну силу проголосували 19,4% виборців.

На другому місці йде популістська партія KPV LV («Кому належить держава?») із 14,4%, на третьому «Союз зелених і селян» (СЗК) прем’єр-міністра Маріса Кучинскіса (13,2%).

На попередніх виборах партія «Згода» отримала більшість місць у парламенті, але урядову коаліцію сформували проєвропейські партії.

Латвія є членом Європейського союзу та НАТО, має 270-кілометровий кордон з Росією та значну меншину етнічних росіян (близько 25%).