У Латвії тривають парламентські вибори: можливий прихід до влади проросійських сил

Латвія проводить 6 жовтня парламентські вибори, внаслідок яких до влади може прийти проросійська коаліція.

Латвія, член Європейського союзу та НАТО, має 270-кілометровий кордон з Росією та значну меншину етнічних росіян (близько 25%).

Провідні партії Латвії досі намагалися не допустити проросійські сили до влади.

На попередніх виборах партія «Гармонія», чия основна підтримка надходить від меншини етнічних росіян Латвії, отримала більшість місць у парламенті, але інші політичні сили відмовилися вступати з нею у коаліцію через її зв'язки з Росією.

Тоді до влади прийшла правоцентристська проурядова коаліція, до складу якої увійшли «Союз зелених і селян», партія тодішньої прем’єр-міністра Лаймдоти Страуюми «Єдність» та «Національний альянс».

Проте популістська партія KPV LV («Кому належить держава?») та її лідер Артусс Кайміньш, – популярність якого зросла, коли він висловлював заяви проти корумпованих політиків, – надсилає суперечливі сигнали про те, чи зможе він також виключити можливість альянсу з проросійськими силами.

«Ми перебуваємо на перехресті: або ми будемо утворювати новий уряд, або вони будуть», - заявив прем'єр-міністр Маріс Кучинскіс із «Союзу зелених і селян».

За його словами, владний союз між KPV і «Гармонією» став би «досить радикальною зміною позиції Латвії щодо Європейського союзу та питань нашої безпеки, яка, на мою думку, є дуже небезпечною».

Всього на вибори до парламенту подали свої списки 16 політичних партій Латвії.