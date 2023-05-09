Поліція Латвії затримала кількох осіб за використання символів, що прославляють військову агресію

У Латвії у вівторок порушили дев’ять адміністративних проваджень та відкрили одну кримінальну справу через використання у громадському місці символів, які прославляють військову агресію та воєнні злочини.

Як повідомила Державна поліція Латвії, затримано шістьох людей. П’ятьох із них – під час покладання квітів до місця, де раніше був пам’ятник радянським воїнам у Ризі. Ще одну людину затримали за покладання квітів у вигляді символу військової агресії Росії проти України до пам'ятника Свободи в Ризі.

Кримінальну справу порушили за напис «З Днем Перемоги» в одному з районів Риги.

Керівництво латвійської поліції раніше попереджало, що 9 травня поліція не виявлятиме толерантності до тих, хто цього дня прославляє військову агресію.

У поліції також звернули увагу на те, що 9 травня у Латвії заборонені публічні розважальні та святкові заходи, збори, ходи та пікети, які суперечать інтересам національної безпеки, розколюють суспільство, спотворюють історію та ставлять під сумнів солідарність з українським народом.

Сейм Латвії раніше затвердив штрафи за публічну демонстрацію російської військової символіки: за літери Z та V передбачений штраф від 350 до 2900 євро. Крім того, в країні існує кримінальна стаття за виправдання та героїзацію воєнних злочинів, в тому числі російської агресії проти України.