На газопроводі Литва-Латвія стався вибух



Газопровід, що з’єднує Литву та Латвію, стався вибух 13 січня, але безпосередніх доказів нападу немає, повідомляє Reuters з посиланням на литовського газотранспортного оператора Amber Grid.



Відео литовського громадського мовника LRT показало пожежу, що виникла на місці вибуху на півночі Литви.



Виконавчий директор Amber Grid Немунас Бікнюс заявив, що компанія не бачить жодної «злоякісної причини» після початкової оцінки, але розслідування розглядає усі можливі варіанти. Подачу газу було припинено, очікується, що пожежа скоро припиниться, додав він.

Це не перший такий випадок у Євросоюзі. Восени обидві труби «Північного потоку-1» та одна з труб «Північного потоку-2» були виведені з ладу. Згодом слідство встановило, що на місці вибухів на газопроводах системи «Північний потік» виявили «сторонні предмети» та сліди вибухівки