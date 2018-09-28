В Лаврі заявляють про повернення викраденої ікони – її намагалися продати туристам

Ікону «святого великомученика Георгія Побідоносця», яку викрали 26 вересня, знайшли – про це пізніше 27 вересня повідомила прес-служба Києво-Печерської Лаври.

Як йдеться в заяві прес-служби, ікона зникла з храму на честь ікони «Всіх скорботних радість», який розташований в Солом’янському районі Києва.

«В цей же день вкрадена ікона була помічена при спробі її продажу іноземним туристам на території Верхньої Лаври. Слава Богу, ікона знайдена, але тепер потребує реставрації через недбале ставлення до неї», – додали в Лаврі.

Деталей про санкції щодо відповідальних за зникнення пам’ятки в повідомленні не наводять.

Напередодні поліція підтвердила, що отримала заяву про викрадення старовинної ікони «Георгія Побідоносця».