«Росатом» хоче встановити дві статуї Лаврентію Берії

«Росатом» планує встановити дві статуї Лаврентію Берії – колишньому наркому внутрішніх справ часів радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Статуї планують поставити в павільйоні атомної енергетики на ВДНГ у Москві. Видання «Открытые медиа» пише, що тіла фігур повинні бути зроблені зі склопластика і бути вандалостійкими.

У фігур повинні бути силіконові голови «індивідуального виготовлення», акрилові очні яблука і натуральне волосся, йдеться у вимогах до державної закупівлі фігур. Виставка з Беріямі обійдеться «Росатому» в 1,28 мільярда рублів (майже 490 мільйонів гривень), скільки з них припадає безпосередньо на колишнього наркома, не уточнюється.

Берія як голова спеціального комітету при Державному комітеті оборони керував проєктом зі створення ядерної зброї і атомної енергетики в Радянському Союзі. Представник «Росатому» заявив «Открытым медиа», що завдяки організаторським здібностям Берії Радянському Союзу «вдалося в найкоротші терміни зруйнувати монополію США на ядерну зброю».

Берія безпосередньо відповідальний за масові репресії в Радянському Союзі, політичні вбивства і насильницьке переселення народів, у тому числі депортацію росіян, німців, карачаївців, чеченців, калмиків, литовців і багатьох інших націй.

Після смерті Сталіна в 1953 році Берія був страчений в ході боротьби за владу всередині керівництва СРСР. Незважаючи на ряд вигаданих звинувачень, рішенням Військової колегії Верховного суду Росії в 2000 році він був визнаний таким, що не підлягає реабілітації, як організатор політичних репресій.