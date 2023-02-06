Лавров поїхав в Ірак для переговорів про енергетику

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 лютого прибув до Іраку для переговорів щодо енергетичної та продовольчої безпеки з огляду на війну РФ проти України, повідомив речник МЗС Іраку.

Лавров приземлився в Багдаді пізно ввечері на чолі великої делегації, до складу якої входять «нафтогазові компанії й інвестори», сказав AFP Ахмад аль-Саххаф.

6 лютого Лавров зустрінеться з іракським колегою Фуадом Хусейном, цитує Саххафа державне інформаційне агентство INA.

Це відбувається на тлі стрімкого зростання цін на продовольство й енергоносії на міжнародних ринках після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року.

Ірак, близький союзник Ірану, також має стратегічні відносини зі Сполученими Штатами Америки, які все ще мають солдатів у країні як частину міжнародної коаліції, що протистоїть угрупованню «Ісламська держава».