Голова ОБСЄ приїхав на Донбас – передав військовим сертифікати на 3 машини швидкої

Чинний голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак 29 листопада здійснив поїздку до Луганської області. Як повідомляє сайт МЗС України, із Лайчаком на Донбас поїхав заступник очільника МЗС Єгор Божок.

«Дипломати відвідали контрольний пункт в’їзду/виїзду «Станиця Луганська» та ознайомились з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець… Під час візиту Мірослав Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні», – йдеться в повідомленні.

В МЗС візит голови ОБСЄ назвали підтвердженням «незмінної уваги міжнародної спільноти до ситуації на сході України, спричиненої російською агресією».

«Я тут був в січні. І прогрес є. Це дуже важливо, що з’явився міст. І тут справді стало набагато тихіше, проте, певні порушення таки є», – цитує слова Лайчака штаб Операції об’єднаних сил.

Відповідно до Мінських угод, через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, Тристоронню контактну групу, а також через Спостережну місію ОБСЄ в російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Україною ОБСЄ під контролем головуючої країни виконує конкретні функції, спрямовані на вирішення конфлікту, в т.ч. контроль за припиненням вогню, спостереження за українсько-російським державним кордоном, відведення важкого озброєння та іноземних збройних формувань з території України тощо.