На території колишнього ЛАЗу у Львові сталася пожежа, евакуації з будинків довкола не було

Ввечері 1 вересня у Львові на території колишнього підприємства «Львівський автобусний завод» сталася пожежа у будівлі на площі близько 2100 метрів квадратних.

Як повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, загорівся дах закинутої будівлі.

Рятувальники запевнили, що загрози сусіднім будинкам немає. Нікого з житлових будинків поряд чи з торговельних центрів не евакуйовували.

Рятувальники продовжують працювати на місці загорання.

Користувачі у мережах поширювали фото і відео із густим чорним димом, що здійнявся над територією колись найбільшого заводу з виготовлення автобусів та тролейбусів в країні. Левову частку території колишнього заводу нині займають новобудови.

Раніше мер Львова Андрій Садовий пропонував націоналізувати ЛАЗ і зробити там індустріальний парк.