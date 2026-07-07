Суд у Франції пом’якшив вирок Марін Ле Пен. Вона зможе взяти участь у виборах президента

Паризький апеляційний суд залишив чинним вирок лідерці парламентської фракції партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, але скоротив термін заборони на участь у виборах.

Ле Пен засудили до штрафу у сумі 100 тисяч євро, трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, з обов'язком носити електронний браслет. Суд також позбавив політикиню права обіймати виборні посади протягом 45 місяців, у тому числі 30 місяців умовно. При цьому відлік позбавлення права обіймати виборні посади триває з 31 березня 2025 року.

Таким чином, зазначає France 24, лідерка ультраправих зможе брати участь у виборах президента Франції, які відбудуться у 2027 році. При цьому під час кампанії вона буде змушена носити електронний браслет, що зробить цю роботу складною як із політичної, так і з логістичної точки зору.

Сама Ле Пен до рішення суду неодноразово говорила, що не хоче вести кампанію з електронним браслетом. Політикиня обіцяла прокоментувати рішення суду увечері 7 липня. Очікується, що Ле Пен оголосить, чи братиме вона участь у виборах.

Суд ухвалив вирок у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту у березні 2025 року. Тоді Марін Ле Пен заборонили обиратися до органів влади протягом п'яти років, фактично закривши для неї можливість брати участь у президентських перегонах 2027 року.

Ле Пен балотувалася у президенти у 2012, 2017 та 2022 роках і мала намір брати участь у кампанії 2027 року. На момент вироку вона була лідеркою опитувань громадської думки.