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Новини | Міжнародні

Суд у Франції пом’якшив вирок Марін Ле Пен. Вона зможе взяти участь у виборах президента

Марін Ле Пен під час виборчої кампанії 2022 року
Марін Ле Пен під час виборчої кампанії 2022 року

Паризький апеляційний суд залишив чинним вирок лідерці парламентської фракції партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту, але скоротив термін заборони на участь у виборах.

Ле Пен засудили до штрафу у сумі 100 тисяч євро, трьох років позбавлення волі, два з яких умовно, з обов'язком носити електронний браслет. Суд також позбавив політикиню права обіймати виборні посади протягом 45 місяців, у тому числі 30 місяців умовно. При цьому відлік позбавлення права обіймати виборні посади триває з 31 березня 2025 року.

Таким чином, зазначає France 24, лідерка ультраправих зможе брати участь у виборах президента Франції, які відбудуться у 2027 році. При цьому під час кампанії вона буде змушена носити електронний браслет, що зробить цю роботу складною як із політичної, так і з логістичної точки зору.

Сама Ле Пен до рішення суду неодноразово говорила, що не хоче вести кампанію з електронним браслетом. Політикиня обіцяла прокоментувати рішення суду увечері 7 липня. Очікується, що Ле Пен оголосить, чи братиме вона участь у виборах.

Суд ухвалив вирок у справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту у березні 2025 року. Тоді Марін Ле Пен заборонили обиратися до органів влади протягом п'яти років, фактично закривши для неї можливість брати участь у президентських перегонах 2027 року.

Ле Пен балотувалася у президенти у 2012, 2017 та 2022 роках і мала намір брати участь у кампанії 2027 року. На момент вироку вона була лідеркою опитувань громадської думки.

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