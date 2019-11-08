Активіст Лємєнов повідомив, що на нього напали невідомі у Києві

Юрист та експерт в сфері антикорупційної політики, громадський активіст Олександр Лємєнов повідомив, що вранці 7 листопада на нього у Києві напали невідомі.

«Якщо комусь здається, що одним нападом можна зупинити мене в боротьбі за нову Україну, то це пуста втрата часу. Сьогодні о 7:45 за вулицею Максимовича, 2, на мене скоїли напад. Кастет (або щось дуже схоже), балончик Терен 4М, два молодика. Якийсь «дитячий садочок», тікали як останні боягузи. Шкода, напад розпочався з удару в голову позаду, а потім із «запшиканими» очима важко бігти за нападником», – повідомив Лємєнов на сторінці Facebook.

Активіст повідомив, що звернувся до правоохоронних органів за фактом нападу – «злочинців, як і замовників, будуть шукати», додав він.

Олександр Лємєнов раніше співпрацював із Радіо Свобода в рамках проєкту #ТОЧНО. Відомий роботою в громадських рухах «Чесно» і «Реанімаційний пакет реформ». Спеціалізується на висвітленні проблем корупції та правових аспектах взаємодії держави з бізнесом.