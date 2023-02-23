Леросу заборонили брати участь у засіданнях ВР. Депутат каже – через критику Єрмака

Верховна Рада підтримала рішення про позбавлення народного депутата Гео Лероса права на участь у пленарних засіданнях до кінця року. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

«Так як Рада працює зараз в режимі безперервного засідання, то Гео позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто, скоріш за все, на пів року», – повідомив у Telegram депутат Ярослав Железняк.

Він не уточнив підстави для такого рішення парламенту.

У свою чергу, сам Гео Лерос каже, що заборона – на рік, і пов’язана вона з його критикою на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака.

«Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого «агента Кремля» Андрія Єрмака назвати «фсбешною гнидою» в його присутності, та присутності «найвеличнішого імператора», – написав Лерос у фейсбуці.

Гео Лерос є фігурантом справи про «порушення громадського порядку» в сесійній залі парламенту. 4 листопада 2021 року, коли президент був у ВР, Лерос показав Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником».

Депутат пояснив, що його непристойний жест був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, і цим він продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.