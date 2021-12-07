Апеляційний суд залишив Лероса під особистим зобов’язанням

Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід щодо народного депутата Гео Лероса. Про це повідомив сам Лерос за підсумками засідання 7 грудня.

При цьому він пов’язав рішення із ймовірним тиском з боку Офісу президента.

«Судді навіть в своєму рішенні не бачать ризику, що я кудись тікатиму. Але який суддя піде проти системи психічного хворого президента?! Пішовши до дорадчої кімнати, після дзвінка з офісу Зеленського, залишили мій запобіжний захід у силі», – заявив Лерос.

Він додав, що планує звертатися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на політичне переслідування.

Офіс президента не коментував наразі цю заяву.

Печерський районний суд Києва 18 листопада обрав для Гео Лероса запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.

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Згодом депутату вручили дві підозри – у хуліганстві та у невиконанні рішення суду. Перша підозра стосувалася інциденту у Раді. У другій йшлося про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати у Facebook заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

Лерос 18 листопада заявив, що виконав рішення суду, який зобов’язав його спростувати інформацію про брата Єрмака. Депутат продемонстрував судді скриншот допису зі своєї Facebook-сторінки. У дописі йшлося про спростування інформації. Прокурор зауважив, що ще вчора цього повідомлення не було, і припустив, що допис був закритий, і його відкрили лише сьогодні.