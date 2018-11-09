Депутат Лещенко заявляє, що потрапив у ДТП

Народний депутат України із фракції БПП Сергій Лещенко повідомляє, що потрапив у ДТП. За словами Лещенка, він у ДТП не постраждав, але до лікарні забрали його помічницю з підозрою на струс мозку.

Депутат додав, що водій вантажного автомобіля, який врізався в його авто, «теж живий і здоровий».

«Зупинився на узбіччі траси в дозволеному місці, коли в мій автомобіль врізалася вантажівка. Я стояв на «аварійці». За словами патрульної поліції, яка прибула на місце події, моєї провини у трагедії немає. Зараз чекаємо слідчо-оперативну групу», – написав депутат у Facebook 9 листопада.

Поліція інцидент поки що не коментувала.

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