«Левада»: 70% росіян вважають США головним ворогом Росії, Україна – друга

70 відсотків росіян вважають США головним ворогом Росії, йдеться в опитуванні «Левада-Центру». Аналогічні результати показувало опитування центру у листопаді 2018 року, повідомляє «Настоящее время».

На другому місці у списку ворогів знаходиться Україна з 14 відсотками, тоді як у 2018-му ворогом Україну вважали 34 відсотки опитаних. Третє місце посіла Велика Британія з 10 відсотками, у 2018 році цю країну ворогом вважали 14 відсотків опитуваних. По 7 відсотків голосів отримали Євросоюз та Польща.

За даними центру, загалом 82 відсотки респондентів вважають, що у Росії є вороги. Соціологи зазначили, що питання про конкретних ворогів ставили тільки тим, хто позитивно відповів на це питання. «Респонденти самі називали ворогів, без картки зі списком відповідей, і могли назвати більше одного», – зазначає «Левада-Центр».

Як з’ясували соціологи у лютому цього року, майже 80 відсотків росіян впевнені, що Росію і Захід повинні пов’язувати партнерство і дружба, і всього 3% бачать у ньому ворога.

Розділивши Захід на Америку і Євросоюз, соціологи дізналися, що росіяни ставляться до ЄС краще, ніж до США. Так, про хороше і дуже добре ставлення до Євросоюзу заявили 49 відсотків опитаних, до США – 42. Про негативне ставлення до ЄС повідомили 37 відсотків респондентів, до Сполучених Штатів – 46 відсотків учасників опитування.

Більшість росіян (52 відсотки) вважають, що є всі підстави побоюватися західних країн, що входять до складу НАТО. У той же час 35 відсотків опитаних вважають, що Заходу самому слід побоюватися Росії. Про те, що учасників альянсу боятися не треба, заявили 44 відсотки респондентів, а про те, що не треба побоюватися Росії, – 61 відсоток учасників опитування.