У Amnesty International Ukraine назвали «юридичним фарсом» заборону ЛГБТ-маршів у Рівному

В українському відділені міжнародної правозахисної організації Amnesty International назвали юридичним фарсом і порушенням прав людини рішення влади Рівного щодо заборони ЛГБТ-маршів у місті.

«Сьогоднішнє рішення Рівненської міської ради про заборону проведення всіх у місті маршів ЛГБТ-спільнот та інших заходів, які влада трактує як «пропаганду девіантної статевої поведінки» – яскравий приклад того, як передноворічне божевілля може стосуватися не лише масової біганини за подарунками і продуктами, але й повністю протиправних рішень місцевої влади», – написала у фейсбуці голова Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

Вона заявила, що немає жодних законодавчих підстав для такого рішення.

«Рішення міської ради в Рівному – це пряме порушення прав і свобод людини. І я закликаю місцевих депутатів/-ок скасувати це рішення та припинити ганебну дискримінацію людей за ознаками сексуальної орієнтації й гендерної ідентичності», – додала Покальчук.

24 грудня стало відомо, що міськрада Рівного заборонила марші ЛГБТ-спільноти, посилаючись на «Сімейний кодекс України» і необхідність запобігти «пропаганді різних видів девіантної статевої поведінки».

Згідно з дослідженням Pew research, 14% українців вважають, що суспільство має прийняти гомосексуальність.