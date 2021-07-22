Уряд виділить кошти з резервного фонду на ремонт авіаційної техніки для цивільного захисту населення

Кабінет міністрів України виділить 106 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для відновлення авіаційної техніки, яка використовується у ліквідації надзвичайних ситуацій та інших завдань цивільного захисту. Як передає урядовий портал, таке рішення ініціювало Міністерство економіки.

«Уряд постійно вживає заходи з попередження загроз життю громадян України та забезпеченню охорони навколишнього середовища. Для ліквідації масштабних пожеж та повеней, а також виконання завдань з гуманітарної допомоги. Для уряду вкрай важливо підтримувати авіаційну техніку ДСНС у справному стані», – заявив перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко.

Повідомляється, що кошти будуть спрямовані на відновлення 7 літаків та 12 вертольотів, які перебувають у несправному стані.

Останніми днями ДСНС працює над усуненням наслідків негоди, яку спричиняють дощі, грози та шквальний вітер у низці областей – йдеться, зокрема, про підтоплення, повалені дерева, зірвані дахи будівель тощо.