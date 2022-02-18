Частота госпіталізацій в Україні зменшилася у 2-3 рази порівняно з «дельта»-хвилею – Ляшко

Частота госпіталізацій в Україні через COVID-19 зменшилася у два-три рази у порівнянні з «дельта»-хвилею, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Водночас, за його словами, летальність зменшилася у чотири рази – з 2% до 0,5%, але щодо цього є певні особливості.

«Смертність – «відкладений» показник. Показник смертності починає зростати і, відповідно, спадати на 2-3 тижні пізніше, ніж випадки і госпіталізації. Таким чином, зараз у Україні зростає смертність, і, очікується, буде залишатися стабільно високою ще близько двох тижнів», – уточнив очільник МОЗ.

Станом на сьогодні, за словами голови МОЗ, у закладах охорони здоров’я перебуває на лікуванні 26 052 пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою. Виділено 72887 ліжок, завантаженість ліжок з киснем становить 37,8%.

Ляшко повідомив, що перша область, яка перебуває у червоному рівні епіднебезпеки, – Рівненська – стабілізувала епідемічну ситуацію.

«Також аналіз показує, що найближчим часом Закарпатська та Івано-Франківська можуть досягнути показникі,в які дозволять скасувати червоний рівень», – сказав Ляшко.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,6 мільйона людей, 104 106 – померли.